الامارات | فرانكفورت تجلي آلاف السكان بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن فرانكفورت تجلي آلاف السكان بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت سلطات فرانكفورت إجلاء آلاف الاشخاص من العاصمة المالية لألمانيا من أجل تفكيك قنبلة بريطانية تزن 500 كلغ تعود إلى الحرب العالمة الثانية .

وعثر على القنبلة في ورشة بناء في حي غالوس، ما أرغم على إغلاق محيط الموقع على مسافة 700 متر تفاديا للأضرار التي قد تنجم عن القنبلة في حال انفجارها، وفق المصادر ذاتها.

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