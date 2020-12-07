طريقة الأرز بالبشاميل

كتب: هن - 02:53 ص | الإثنين 07 ديسمبر 2020

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل أرز بالبشاميل، من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، موضحة أنه يمكن تحضيرها بخطوات سهلة، كالتالي: مقادير عمل أرز بالبشاميل 3 كوب أرز مصرى مطهي لحمة مفرومة باكو خلطة بشاميل لتر لبن بصلة مبشور ملح قرفة فلفل أسود زيت زنجبيل بودرة بيضة بطاطس محمرة مكعبات طريقة عمل أرز بالبشاميل يوضع الأرز المطهي في قالب بايركس ترص البطاطس على الأرز تضاف الكفتة، ثم يضاف البشاميل الكفتة تخلط التوابل والبصل مع اللحمة تشكل على شكل كرات صغيرة تقلى في زيت غزير وساخن البشاميل يذوب البشاميل في القليل من الحليب البارد يسخن لتر الحليب على النار ثم يضاف مزيج البشاميل يترك البشاميل على نار هادئة مع التقليب، حتى يصبح القوام كريميا

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