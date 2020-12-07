كتب: هن - 02:52 ص | الإثنين 07 ديسمبر 2020

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل بصارة بالحمص، من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل بصارة بالحمص 1 كوب فول مدشوش منقوع 1 كوب حمص منقوع شبت بقدونس كزبرة مفرومة بصلة 5 فص ثوم كمون ناعم نعناع جاف زيت ملح فلفل أسود بصل محمر طريقة عمل بصارة بالحمص - يُسلق فول صويا وحمص وشبت وبقدونس وكزبرة وبصل في ماء مغلي - يوضع خليط البصارة في االخلاط ويضرب جيدا ثم يضاف ثوم ونعناع جاف - تغرف في طبق التقديم - تقدم مع بصل محمر

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