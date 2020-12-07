فتاة تستوقف موكب زفاف حبيبها السابق: "مش هتنازل عنك أبدا"

علاقات و مجتمع

عرضت المذيعة سهير جودة، فيديو لشابة صينية وهي تمنع حبيبها من الزواج بفتاة أخرى، من خلال إيقافها السيارة الخاصة به أثناء موكب زفافه، كما ظهرت في فيديو آخر وهي تقول له، "لن أتركك أبدا"، على طريقة أغنية الفنانة سميرة سعيد، "مش هتنازل عنك أبدا مهما يكون".

وتابعت "جودة" في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "cbc"، "البنت تصعب على أي حد، وهي بنت قلبها اتكسر وفقدت الاتزان والسيطرة على مشاعر الثبات الانفعالي الخاص بها، وأول ما عرفت إنه هيتجوز غيرها وقفت قدام عربيته ومنعته من الجواز من غيرها".

وواصلت المذيعة، "أصعب حاجة لما حد يعشم حد ويبقى في أحاسيس حلوة تجاهه ثم تحدث الهزيمة والخذلان، زي هزيمة طلائع الجيش والزمالك، دي هزيمة مفيهاش ضربات جزاء ووقت إضافي".

من جانبها، قالت الإعلامية منى عبد الغني، "هي متعلقة بيه أوي يا حرام، هو جننها بس ممكن تتبسط قدام شوية إنه محصلش، ومراية الحب عامية، مش حاسة بنفسها، صحيح الحب بهدلة، وهي لا تشعر بنفسها، ولسه جرحها مفتوح، ربنا معاها، كان لازم يديها وقت عقبال ما تشفى من جرحها، دي جريت ورا من كتر حبها ليه وخرجت في فيديو تاني تقول إنها مش هتسيبه أبدا".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الصينية "بيدو" و"ويتشات"، فيديو لشابة صينية تقف أمام سيارة بيضاء مزينة، يستلقها حبيبها السابق، وهي تمنعه من التحرك بالسيارة بسبب حبها له ورفضها زواجه من أخرى، فيما ظهرت في فيديو آخر تكتب رسالة "لن أتركك أبدًا أو أتخلى عنك".