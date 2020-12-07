هل يمكننا استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول في علاج كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا شيء في الطب مثير مثل اكتشاف عقاقير جديدة ومع ذلك، فإن هذه العملية تستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة وليست ضرورية دائمًا، في بعض الأحيان، يمكن استخدام الأدوية الموجودة لإدارة الأمراض التي تختلف عن تلك التي تم تطويرها من أجلها.

نهج "إعادة تحديد الأغراض" هذا له العديد من المزايا، الأدوية الموجودة لديها بالفعل سجل أمان ثابت وقد لا تكون مغطاة ببراءات الاختراع، مما يجعلها رخيصة وسهلة الاستخدام.

لهذه الأسباب، قرر المجتمع الطبي والعلمي في وقت مبكر من وباء كورونا التحقيق فيما إذا كانت الأدوية المضادة للفيروسات الموجودة (بما في ذلك هيدروكسي كلوروكين وريمديسفير وريتونافير)، وحدها أو منعزلة - يمكن أن تحسن علاج المرضى المصابين، ويبدو من البديهي أن عقارًا تم تطويره لاستهداف فيروس معين قد يكون فعالًا ضد فيروس وثيق الصلة.

ولكن ربما يكون الاقتراح الأقل وضوحًا هو أن العقاقير المخفضة للكوليسترول قد تكون فعالة في علاج كورونا، ولكن لماذا يجب أن تكون الأدوية المستخدمة للوقاية من أمراض القلب مفيدة في العدوى الفيروسية؟، ها ما نستعرضه وفقا لـ" medicalxpress".

دواء واحد له تأثيرات عديدة

تتمثل المرحلة الأولى في تطوير الدواء في تحديد هدف بيولوجي، ربما بروتين أو إنزيم، إذا لم يعمل بشكل صحيح، يؤدي إلى المرض، فالأدوية مصممة للتفاعل مع الهدف واستعادة وظيفتها الطبيعية.

ومع ذلك، فمن النادر أن تعمل الأدوية فقط على الهدف المنشود، إن الرسل الذي تستخدمه الخلايا لتنظيم وظائفها والتواصل مع بعضها البعض متشابه في جميع أنحاء الجسم، فالكالسيوم، على سبيل المثال موجود في كل مكان.

مثلما قد يعمل دواء مضاد للفيروسات ضد مجموعة من الفيروسات المماثلة، فإن الدواء المصمم لتغيير إشارات الكالسيوم في مكان معين من المحتمل أن يتسبب في مجموعة من التأثيرات في جميع أنحاء الجسم، هذه التأثيرات غير المستهدفة للأدوية هي المسؤولة عن معظم الآثار الجانبية غير المرغوب فيها.

ومع ذلك، فإن التأثيرات غير المستهدفة تكون مفيدة في بعض الأحيان، وهنا يأتي دور الستاتين، تهدف الستاتينات إلى خفض الكوليسترول، وهو أمر ضروري للعديد من العمليات البيولوجية ولكن يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب إذا كانت المستويات مرتفعة للغاية.

يتم إنتاج الكوليسترول في معظم خلايا الجسم من خلال سلسلة طويلة ومعقدة من التفاعلات الكيميائية، والتي يتم تسهيلها بواسطة بروتينات خاصة تسمى الإنزيمات.

الكوليسترول غير قابل للذوبان في الماء، لذلك لا يمكن أن يذوب في الدم، وبدلاً من ذلك يتم حمله في جزيئات تسمى البروتينات الدهنية.

لسوء الحظ، يمكن أن تنحصر بعض البروتينات الدهنية في جدران الأوعية الدموية في عملية تسمى تصلب الشرايين، مما يؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تعمل الستاتينات عن طريق منع إنزيم في وقت مبكر من مسار إنتاج الكوليسترول، هذا يحرم الكبد من الكوليسترول، والذي يعوض عن طريق امتصاص جزيئات البروتين الدهني من الدم، مما يعني أنها لم تعد قادرة على دخول جدران الأوعية الدموية.

خط إنتاج الكوليسترول معقد ويتفرع في مراحل مختلفة لإنتاج مجموعة من الجزيئات البيولوجية، يقلل الستاتين من إنتاج هذه المواد بالإضافة إلى الكوليسترول، ويُعتقد أن هذا يساهم أيضًا في أن يكون للستاتينات تأثير مضاد للالتهابات.

الالتهاب هو استجابة أجسامنا قصيرة المدى للمنبهات الضارة، لكن التنشيط الشديد لمسارات الالتهاب يمكن أن يهدد الحياة، هذا ما يحدث في بعض الحالات الشديدة لمرضى فيروس كورونا.

فهل يمكن أن تكون التأثيرات المضادة للالتهابات للعقاقير المخفضة للكوليسترول مفيدة في تجنب الالتهاب الشديد في كوفيد-19؟، إنها فكرة جذابة، خاصة وأن البيانات المختبرية تشير إلى أن العقاقير المخفضة للكوليسترول قد يكون لها أيضًا تأثير مضاد للفيروسات مباشر عن طريق منع إنتاج الجزيئات التي تحتاجها الفيروسات للتكاثر.

ومع ذلك، فإن العديد من الأفكار الجذابة في الطب لا تنجح في الممارسة العملية، يمكن أن تسبب الستاتينات تفاعلات ضارة عند إعطائها مع الأدوية المضادة للفيروسات المستخدمة ضد كورونا، وقد لا تكون مناسبة لبعض الأفراد، بما في ذلك المصابين بأمراض الكبد أو انحلال الربيدات (حالة عضلية نادرة).

من النظرية إلى التطبيق

بالفعل، قارن العديد من الباحثين نتائج عدوى كورونا لدى المرضى الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول مع أولئك الذين لا يتناولونها، وكانت النتائج مطمئنة، وتشير عمومًا إلى أن استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول لا يسبب ضررًا، وفي واحدة من أكبر الدراسات من نوعها، ارتبط استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول بعدد أقل من الوفيات، لكن في حين أن نتائج هذه الدراسات مثيرة للاهتمام ومهمة، إلا أنها لا تستطيع الإجابة على سؤال ما إذا كان بإمكان الستاتين علاج كوفيد-19.

وذلك لأن المرضى الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول من المرجح أن يكونوا (في المتوسط) مختلفين عن أولئك الذين لا يتناولونها، حقيقة أن بعض الأفراد يتعاطون عقارًا قد تشير إلى أنهم أكثر مرضًا، أو أنهم يتلقون رعاية صحية أفضل، أو أنهم قلقون بشكل خاص بشأن الوقاية من المرض، عندما نتعرف على هذه الاختلافات، ويمكننا قياسها، يمكننا تعديل تحليلنا لأخذها في الاعتبار، لكن من غير المرجح أن نعرف كل هذه الاختلافات، وهذا يخلق تحيزًا.

لا يمكن لمثل هذه الدراسات أيضًا أن تخبرنا بأي شيء عن إمكانات الستاتين في علاج الأفراد الذين لا يتناولون الدواء عادةً، لهذا، نحتاج إلى تجارب ذات شواهد يتم فيها تخصيص المرضى لتلقي ستاتين أو دواء وهمي تمامًا عن طريق الصدفة، هذا يضمن عدم وجود فروق (في المتوسط) بين مجموعة العلاج (الستاتين) ومجموعة المراقبة (الدواء الوهمي) من المرضى، ويسمح بإجراء اختبار عادل لتأثير الدواء على الحالة السريرية للمريض، ومثل هذه التجارب جارية، عندما نحصل على نتائجهم ، سنتمكن بعد ذلك من معرفة مدى فائدة الستاتين في علاج كورونا.