هاني رمزي وزوجته بلوك أنيق في مهرجان القاهره السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

تألق الفنان هاني رمزي وزوجته خلال حضورهم فعاليات مهرجان القاهره السينمائي، بإطلالة أنيقة.

ارتدت زوجته فستانا قصيرا باللون الأسود، بأكمام طويلة، مزينا بطبعات ورسومات هندسية.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي، وحذاء باللون الأسود.

واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، مع مكياجا هادئا.

أما الفنان هاني رمزي ارتدى تيشرت باللون الأسود، مزينا برسومات، ونسق معه جاكيت جلد وبنطلون باللون الأسود.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.