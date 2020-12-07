الامارات | احتفال في نواكشوط باليوم الوطني الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال في نواكشوط باليوم الوطني الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت الأكاديمية الدولية للتنمية الشاملة في إفريقيا حفلاً في العاصمة الموريتانية نواكشوط بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات حضره أعضاء من السلك الدبلوماسي وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية، وجمع من الفعاليات الإعلامية والثقافية والجمعيات الأهلية في البلاد، والعلماء، بمشاركة الدكتور محمد ناصر وزن القحطاني ممثلاً لمفوضية الأمم المتحدة للإعلام في المملكة العربية السعودية. وألقت الدكتورة عائشة صالح الجابري، بصفتها الأمين العام للأكاديمية الدولية للتنمية الشاملة، كلمة عبرت فيها عن شكرها لأبناء الشعب الموريتاني على المشاركة في هذه المناسبة الغالية، وأشادت الجابري بالعلاقات الراسخة والمتينة التي تربط بين الإمارات وموريتانيا، والتي تتعزز يوماً بعد يوم. وأشارت الى أن اليوم الوطني لدولة الإمارات «هو مناسبة جميلة ومفرحة لكل من يعيش على أرض الإمارات الحبيبة، وأيضاً عند كل أبناء الدول الصديقة والشقيقة الفخورين بإنجازات دولة الإمارات بلدهم الثاني». وأكدت الجابري أن مسيرة الإمارات هي تاريخ زاخر من التسامح والمحبة والقوانين التي لا تفرق بين إنسان وآخر. ونوهت الجابري بالمسيرة التنموية الكبرى التي حققتها الإمارات على مختلف الصعد لجهة الرخاء والتقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة، والتي تعكس إرثاً عريقاً من الإنجازات والطموحات امتدت لنصف قرن. وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي بعنوان إضاءة رقم 12 ضمن سلسلة برامج لراحة نفسية بعنوان «الحب والوفاء والولاء في قلوبنا للإمارات الحبيبة»، كما ألقت د. صباح خالد علي، رئيسة الاتحاد العربي للطفولة، كلمة بالمناسبة أشادت فيها بمسيرة دولة الإمارات وقيادتها، كما تضمن الحفل فقرات موسيقية وأغاني وطنية وقصائد شعرية.

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