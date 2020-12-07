الامارات | متحجرة نمر من 37 مليون سنة.. للبيع

شكرا لقرائتكم خبر عن متحجرة نمر من 37 مليون سنة.. للبيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون هيكل عظمي مميز لنمر سيفي، اكتشف أخيراً في أرض مزرعة أميركية، من بين نحو 40 قطعة من التاريخ الطبيعي تباع ضمن مزاد علني غداً في جنيف.

وقال مدير مركز «أوتيل دي فانت» للمزادات في جنيف، برنار بيغيه، إن «لهذه المتحجرة طابعاً استثنائياً، نظراً إلى مدة حفظها البالغة 37 مليون سنة، ونظراً إلى كونها مكتملة بنسبة 90%».

وأوضح أن «العظام القليلة المفقودة أعيد تكوينها باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد»، مشيراً إلى أن العظام ممغنطة في هيكل عظمي من الحديد الأسود.

وقال جامع المتحجرات السويسري، يان كوينين، إن «المتحجرة عثر عليها في ولاية ساوث داكوتا خلال الموسم الأخير من الحفريات، في وقت قريب من نهاية صيف 2019».

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