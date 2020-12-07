الامارات | «الغاليريا» يستقبل موسم الأعياد بمهرجان الشتاء

شكرا لقرائتكم خبر عن «الغاليريا» يستقبل موسم الأعياد بمهرجان الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل «الغاليريا» بجزيرة المارية موسم الاحتفالات بباقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الاحتفالية، التي سيتحول خلالها المركز إلى أرض ساحرة من العجائب الشتوية خلال شهر ديسمبر.

وستعم الديكورات الاحتفالية والأجواء البهيجة المركز خلال فعالية مهرجان الشتاء التي ستتيح للعائلات والأصدقاء الاستمتاع ببهجة الموسم من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية كالعروض الجوالة، وتخفيضات الشتاء، وقرية الشتاء، والفرصة لزيارة سانتا كلوز، وغيرها من اللحظات الاحتفالية التي ستدخل البهجة والفرح على قلوب الزوار هذا الموسم.

وستتواصل الفعاليات والأنشطة الاحتفالية لغاية 26 ديسمبر 2020، وستتضمن: مهرجان الشتاء، رسالة إلى سانتا كلوز، الغرف الحسية الاحتفالية، تخفيضات الشتاء.

وقال ديفيد روبنسون، المدير العام للغاليريا بجزيرة المارية: «تنصب جهودنا عاماً تلو الآخر على مواصلة العمل لإثراء تجربة الزوار خلال احتفالية مهرجان الشتاء السنوية، وبذل قصارى جهدنا لتقديم كل ما يفوق توقعاتهم. ومع اقتراب موسم الأعياد، يعود مهرجان الشتاء لاستقبال الزوار مجدداً بأروع التجارب واللحظات الاستثنائية، إذ نتطلع لإشاعة أجواء البهجة والفرح في قلوب العائلات والأصدقاء مع نهاية هذا العام الحافل بالتحديات والظروف الاستثنائية. نتطلع للترحيب بالزوار من جميع الأعمار للاستمتاع بالمفاجآت والتجارب الاستثنائية التي تنتظرهم في أجواء صحية آمنة تعكس التزامنا بتوفير تجربة تسوق وترفيه آمنة للجميع».

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