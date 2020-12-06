وجدوا صورتها في المقابر.. "ندى": معمولي عمل بالسرطان وكنت هسيب خطيبي

علاقات و مجتمع

صورة تجمعها بخطيبها، وأخرى بمفردها، دوّن عليها الكثير من الطلاسم التي ربما صادفتها في إحدى أفلام الرُعب القديمة، إذا حدقت النظر إليها تجد تلك الطلاسم موجهة للشر، تتمنى لها "الموت - السرطان - المرض - الحزن - الفراق" وغيرها من الأمور التي تؤدي بحياة الإنسان بالبطيء.

هكذا تفاجئت فتاة من الإسكندرية، تُدعى ندى خليل، 26 عامًا، بعدما وجدت صورتها على إحدى المجموعات بفتيات الإسكندرية الخاصة بالصدفة.

صدمة تلقتها الفتاة، جعلتها تتذكر كافة الأحداث المؤلمة التي كانت تشعر بها الفترات الماضية، قبل أن تتفاجئ بصورتها، لتتواصل على الفور بصاحبة المنشور التي حرصت على نشر الصورة لمعرفة الكواليس.

بقالي فترة في مشاكل

تقول ندى: "أنا مش بشتغل لكن مخطوبة من شهر 7 اللي فات ساكنة في منطقة زيزينيا بالإسكندرية، وبقالي فترة حوالي أسبوعين عندي مشاكل في البيت وكان في مشكلة مع خطيبي وكنا على وشك إننا نسيب بعض، لكن بدون أسباب".

العمل كان هيتدفن في المقابر

كواليس قاسية ومرعبة، تسردها الفتاة، خلال حديثها لـ "هن": "اللي حصل أنه على الساعة 5 أو 6 تقريبًا لقيت منشن من بنات في جروب لواحدة منزلة صورتي وهي بالمنظر ده، وأنا على طول كنت بشوف الحاجات دي بس مكنتش متوقعة أن ممكن اتحط في موقف زي دا طبعًا".

متابعة: "أنا جاتلي زي صدمة وطبعًا قعدت أفكر في حاجات كتير غريبة بتحصلي وانهيار وعياط، واتكلمت مع البنت دي اللي نزلت الصور، واتصلت بيا قالتلي إنها ساكنة في سيدي بشر قصاد المقابر وسمعت صوت حد جارها طالع من البلكونه وبيقول انتي بتعملي إيه، فطلعت على أساس أنها تشوف دي خناقه ولا إيه، لكنها وجدت بنت كانت بتحاول تدفن حاجة ولما الراجل بدأ يزعق جريت، فنزلوا يشوفوا كانت بتحط إيه".

مستطردة: "وصفتلي شكلها اللي لحقت تشوفوا من البلكونة، إنها قدنا في السن وكان شعرها طويل وأسود وملحقتش تصورها، لكنهم نزلوا يشوفوا إيه إللي كانت هتدفنه في اعتقادهم أنه ممكن يكون عيل صغير أو حاجة".

وتابعت: "لقوا صور كتير شبه صورتي دي لبنات مختلفة، فالبنت صورتهم على النت ونشرتهم على الجروبات عشان تحذر صحابها".

نصيحة شيخ للتخلص من العمل

بمجرد وصول "ندى" لصورتها، سارعت إلى شيخ في محاولات للتخلص من أثر الأمر، قائلة:"روحنا لشيخ قال الصور دي لازم تتحرق أو تتحط في مياه مقري عليها قرآن، وطلبت من البنت تحرقهالي وفعلًا عملت كدة، وحصنت نفسي بالأذكار والرقية الشرعية، وبقرأ قرأن و سورة البقرة دايمًا".