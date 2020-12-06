دراسة: النساء في سن اليأس أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا

صحة

قامت مجموعة من المختصين البريطانيين، بدراسة الأشخاص المعرضين للإصابة بـ "فيروس كورونا"، لأمد أطول من غيرهم.

وتبين أن هذه المجموعة، تضم في المقام الأول، النساء اللواتي دخلن سن اليأس، لانخفاض مستوى هرمون الاستروجين الجنسي الأنثوي، حيث أجرى العلماء دراسات، وحللوا بيانات لأكثر من نصف مليون امرأة في بريطانيا، في الفترة بين مايو ويونيو.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، تبين من النتائج أن النساء في الفئة العمرية 45-50 اللواتي تعرضن لانقطاع الطمث، كان لديهن مستويات أعلى من فيروس كورونا من النساء الباقيات.

وتبين كذلك، أن النساء من هذه المجموعة، أكثر من غيرهن تحدثن عن خلل في حاسة الشم، وعن تعرضهن للحمى والسعال المستمر، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وفي الوقت ذاته، كان لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و45 عامًا مستويات أقل من فيروس كورونا المتوقع، وخلص العلماء إلى أن الاستروجين قد يعمل كعامل وقائي ضد المرض.