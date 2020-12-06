الصحة تحذر: انقطاع الدورة الشهرية يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

صحة

وجّهت وزارة الصحة والسكان نصائح للسيدات، حيث ذكرت أن زيادة الوزن من أكثر العوامل خطورة وبتزيد من احتمالية الإصابة بكثير من الأمراض، وخصوصًا بعد انقطاع الدورة الشهرية يزيد خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي، لأن الدهون في الجسم تؤثر على مستوى الهرمونات.

وناشدت الوزارة، خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، السيدات، بالكشف على سرطان الثدي باستمرار، مع مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، التي توفر التوعية والكشف والعلاج مجانًا وبأحدث البروتوكلات العالمية، لافتة إلى أن المبادرة مستدامة، وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية، بداية من سن 18 عامًا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن 60%؜ من حالات سرطان الثدي المكتشفة مبكرًا، لا تحتاج إلى علاج كيميائي.

وتشمل المبادرة، الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعيىة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

الجدير بالذكر، أن مبادرة صحة المرأة تم إدراجها على تطبيق "صحة مصر" لتنضم تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، حيث سيتم الربط الإلكتروني لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات في إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.