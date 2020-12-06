زوجة دياب تحتفل بعيد ميلاده: عوضتني عن حاجات كتير

علاقات و مجتمع

هنأت هاجر الإبياري، زوجها الفنان محمد دياب بعيد ميلاده الـ40، والذي يحتفل به 7 ديسمبر من كل عام.

وعلّقت "الإبياري" عن عيد ميلاد زوجها قائلة: "كل سنة وأنت الحب والرجولة والضهر والسند والأب اللي عوضتني عن حاجات كتير أوي، مهما قولت كلام عنك مش هيكيفيك.. كل سنة وأنت حبيبي".

وتابعت: "كل سنة وأنت منور حياتي، وربنا يخليك ليا وما تحرمش منك يارب.. بحبك كل سنة وأنت أطيب واحد في الدنيا".

يذكر أن دياب شارك في الموسم الرمضاني الماضي 2020، في مسلسل "فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبري، وأيتن عامر، وهبة مجدي، ويعمل حاليا على تصوير مسلسله الجديد نسل الأغراب بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتدور أحداث المسلسل فى إطار التشويق والإثاره ويعد من أضخم انتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021.

وكشف "دياب" مؤخرًا عن سر غيابه عن الساحة الغنائية، قائلا إن كانت لديه مشاكل مع شركة الإنتاج الفترة الماضية، وجرى حلها مؤخرًا، وتعاقد مع شركة "مزيكا"، وقريبا سيتم طرح "سينجل" في الإطار الشعبي.

وأضاف "دياب" خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الأغنية مازالت في طور التنفيذ "السينجل أفضل لأن لو حكاية الواحد يسمع 10 أو 12 أغنية بقت صعبة، ولكن الأغنية السنجل بتبقى أكبر تأثير".

وعن مشاركته في أعمال درامية جديدة: "أنا شايف أخبار من إمبارح بس لسة مفيش حاجة رسمي، ممكن يكون فيه بس لسة موصلتليش المعلومة، ساعات الصحافة بتعرف قبلنا".