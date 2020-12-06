شريف رمزي بإطلالة أنيقة في خامس أيام مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان محمد

تصوير-محمود عبد الناصر

أطّل الفنان شريف رمزي علي السجادة الحمراء بإطلالة "سيمي فورمال" خلال حضوره فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .

ارتدي "رمزي" جاكت باللون البيج الفاتح، مع تيشيرت كحلي غامق، وبنطلون من الجينز، وحزام بني،

ونسق مع الإطلالة ساعة يد، باللون الأسود.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.