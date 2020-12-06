إنجى المقدم بإطلالة ساحرة في مهرجان القاهره السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت فرح شرف الدين

تصوير_ محمود عبد الناصر ظهرت الفنانة إنجى المقدم خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة أنيقة. ارتدت إنجى فستانا قصيرا، باللون الفضي ميتاليك، مزيناً بالشراشيب، بقصة صدر جريئة، ونسقت مع الفستان بليزر كلاسيكي باللون الأسود. واختارت إكسسوارات ناعمة مكونه من أقراط، وخواتم، واعتمدت كلاتش باللون الأسود. واعتمدت تصفيفه الشعر المرفوع والمنسدل للخلف، مع مكياجا قوياً. وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

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