رسائل غامضة من مي كساب وزوجة أورتيجا: "متجوزه عيل بيتكسف يخرج معاكي"

علاقات و مجتمع

على الرغم من انفصال مطربي المهرجانات أوكا وأورتيجا، من العمل سويًا، واتجاه "أوكا" للعمل رفقة زوجته الفنانة مي كساب، منذ عدًة أشهر، إلا أن زوجتي مطربي المهرجانات أصبحن محل أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشوراتهن الغامضة التي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وكانت الفنانة مي كساب، زوجة أوكا، شاركت بمنشور عبر خاصية "الاستوري" بحديث شريف، مدونة: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد أخلف، وإذا خاصم فجر".

الأمر الذي جاء بالتوازي، مع منشورات زوجة أورتيكا، كارولين قنديل، التي شاركت هي أيضًا بمنشور غامض عبر خاصية الاستوري، قائلة:"عاوزة فلوسي الـ 400 ألف وانتوا عارفين أنا بتكلم على مين، بتاعة الوسايط، اللي نصبت هي وصاحبتها على جوزي".

متابعة:" الخدمات دي للعيل اللي متجوزاه وبتحققيله أحلامه عشان تعوضي فرق السن اللي بينكم يا طنط، وهو بيتكسف يخرج معاكي".

مستطردة: "جوزي راجل ميقبلش مراته تقوله أنا اللي عملتك وأنا اللي نضفتك وتمثل قدام الناس".

الأمر الذي بات الرواد يتداولونه على منصات "السوشيال ميديا" بشكل كبير.

وكانت نشرت مي كساب، صورة عبر حسابها على إنستجرام، جمعتها بزوجها أوكا، وهي تقف خلفه معلقة: "أنا دايما وراه مش قدامه"، عقب انفصاله عن مطرب المهرجانات أورتيجا، بعد 10 سنوات عمل سويًا.