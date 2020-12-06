بفستان جريء ومفتوح.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي ارتدت الفنانة رانيا يوسف فستاناً طويلا باللوني البيج والأسود، وذلك في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك. اختارت رانيا فستان بقصة ناعمة، مزينا برسومات على شكل جمجمة، بقصة مفتوحة من الجانبين. اعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون الترابية، مع أحمر شفاه نيود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع والمنسدل للخلف. وحاز الفيديو الذي نشرته "رانيا" على العديد من التعليقات كان البعض منها إيجابيا، إذ علقت أميرة المرغني: "الفستان حلو اوي عليكي، وكتب جمال: "ملكة"، وأبدى عدد كبير من متابعي حسابها على فيسبوك، غضبهم من الإطلالة الجديدة، واعتبروا أنها تصر على لفت الأنظار إليها عبر الإطلالات الجريئة. بصيحة wat look.

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