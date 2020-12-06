أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر مغادرة منزلك في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

احذر مغادرة منزلك إذا كنت مريضا

أو مصاب بالإنفلونزا، أو لديك شك الإصابة بفيروس كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

إذا كنت مريضا وغادرت المنزل فإنك معرض لزيادة المخاطر، كما أنك قد تنقل المرض لأكثر من شخص.

كيف نحمي أنفسنا؟

إذا كنت مريضا عليك البقاء في المنزل وعزل نفسك تماما حتى تتعافى.