تعرفي الى أغرب صيحات حقائب 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 ديسمبر 2020 07:40 مساءً - تبرز صيحات غريبة لأجمل الحقائب في كل موسم و نراها تزيّن اطلالات الفاشينيستا والنجمات .

تعرفي الى أبرز صيحات حقائب موضة 2020 واعتمدي المناسبة منها في اطلالاتك اليومية.

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حقائب على شكل زجاجات الماء





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CHLOE





في كلّ موسم يخصّص المصمّمون حصّة للتصاميم المرحة الغريبة والخارجة عن المألوف. وهذا الموسم اختاروا حقائب تشبه زجاجات الماء المحمولة.



نصائح لإتقان طلّة حقائب زجاجات الماء

ابحثي عن تصاميم مزيّنة بالترصيع، لطلّة مختلفة.

- هذه الحقائب صغيرة الحجم، لذلك ستحتاجين إلى التقليل من كمّيّة ممتلكاتك التي تحملينها معك يوميّاً في حال كنت ترغبين باعتماد هذه الطلّة.



حقائب النقود آخر موضة خريف





بسمة بوسيل



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لماذا قد تحملين حقيبة واحدة عادية حين أصبح بوسعك أن تتألقي بحقيبة لافتة بعيدة عن الكلاسيكية؟ إنها الصيحة التي رأيناها بكثرة هذا الموسم تجتاح لوكات الفاشينيستا والمؤثرات العربيات، وأصبحت في الواجهة مع قدوم الخريف، مع تألق المحجبات منهن وغير المحجبات بها في الكثير من خروجاتهن في الآونة الأخيرة. مجموعات خريف وشتاء 2020 أكدت على أنها صيحة الموسم، حيث أنها حتماً ستستبعد صيحة الحقيبتين المتدليتين من الكتفين التي رأيتناها منذ بعض المواسم، خصوصاً أنها أكثر عملية وعصرية. ففي حين أن المدير الإبداعي في غوتشي، اليساندرو ميشيل، أطلق عارضات على مدرج عرضه وهن يحملن حقيبتين متناسقتين في اليد الواحدة، رأت الفاشينيستا أن يختصرن هذا الستايل بحقيبة واحدة، فكيف ذلك؟



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عملية وعصرية



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STELLA McCARTNEY





في حين بدأت هذه الصيحة كطريقة ذكية من المصممين لعرض أكثر من حقيبة مع اللوك الواحد، إلا أن هذه الموضة ترجمت على أرض الواقع على شكل حقيبة متوسطة معها حقيبة أخرى صغيرة، تتسع للنقود المعدنية تارة، أو تحمل الهاتف تارة أخرى. ففي الحقيقة، حمل حقيبتين قد لا يبدو عملياً البتة ، لذلك، رأينا الفاشينيستا يواكبن هذه الموضة كبديل، خصوصاً على شكل شنط خصر أو كتف. أما إن كنت تريدين ركوب قطار موضة الحقيبتين، فعليك أن تتركيها لتكون مركز اللوك بالكامل وأساسه. ففي الحقيقة، تسهم هذه الصيحة بتنظيم أغراضك وتخفيف الحمل عن كتفيك أيضاً. من الناحية الإيجابية، إنها تجعل الإنتقال من المكتب الى العشاء أمر سهل للغاية، حيث أنه يسهل تنسيقها مع مختلف ستايلات اللوكات بشياكة.



ستايلات مختلفة





LOUIS VUITTON





من ناحيتها مثلاً، علامي لويس فيتون وبرادا تفضلان الحقيبة الصغيرة أن تتدلى كعلاقة مفاتيح من سلسلة الحقيبة الأكبر كما رأيناها على رانيا فواز وعلى فرحات وغيرهن. فيما علامات أخرى أطلقت هذه الصيحة على شكل حقيبتين متلاصقتين. ثمة الكثير من الأفكار لهذه الموضة، ليس عليك سوى استخدام حسك الموضوي واستلهام طرق تنسيقها من الفاشينيستا الأنيقات.

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