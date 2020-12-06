"لبس حلق واعترف بغلطه قدام ربنا".. نور هشام سليم تخصص إثارة الجدل

علاقات و مجتمع

قبل أشهر قليلة وتحديدًا في مايو الماضي، فجّر الفنان هشام سليم، مفاجأة لجمهوره حين أعلن عن تحول ابنته الجنسي "نورا" إلى ذكر "نور".

وظهر "نور" لأول مرة في برنامج "جعفر توك"، الذي يذاع عبر قناة "دويتشه فيله"، وبدت عليه علامات ذكورة واضحة، ذقن ثقيل، وعضلات.

يرصد "هن" في التقرير التالي مواقف أثارت الجدل للشاب المتحول جنسيًا:

أنا قدام ربنا عامل حاجة غلط

عقب انتحار الناشطة سارة حجازي، التي أثارت الجدل وقتها، نظرًا لمثليتها الجنسية، إذ تعرضت واقعة انتحار للهجوم، خرج نور هشام سليم، في مقطع فيديو كاشفًا عن مفاجأة صادمة، إنه لم يجر عملية عبور جنسي وإنما تحويل كامل، ولم يكن يعاني مشكلة في الهرمونات كما فهم البعض وإنما هو مثل سارة حجازي، واستنكر تقبل الناس له ورفضهم لسارة حجازي مؤكدا أنه مثلها، وقال، "أنا قدام ربنا عامل حاجة غلط".

وأكمل: "أنا زيي زي سارة حجازي.. واللي مش راضي بيها مش راضي بيا.. ومش عايزة عندي"، مستنكرا الهجوم على الفتاة المثلية: "الجريمة بتاعتها إيه؟! أنها بتحب البنات.. أنتم مش ملايكة علشان تحكموا على الناس".

نور هشام سليم مع ملك الكاشف

وفي شهر أكتوبر الماضي، عاد "نور" ليثير الجدل من جديد، بصورة تجمعه مع ملك الكاشف، المتحولة جنسيًا، إذ نشرتها عبر حسابها على "فيس بوك".

ونشرت "ملك" صورة تجمعها بـ "نور"، المتحول جنسيًا، معلقة عليها: "أكتر اتنين ترانس مكروهين في مصر المحروسة كلها".

لابس حلق

عاد نور هشام سليم، لإثارة الجدل من جديد، اليوم، بعدما ظهر وهو مرتدي حلق في أذنيه، ليتعرض لهجوما شديدًا، كما رد على منتقديه في مقطع فيديو، عبر خاصية القصص المصورة "استوري" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال "نور" بطريقة ساخرة: "كلمة للشباب اللي داخلة تتكلم عن الحلق بتاعي، وإن الحلق بتاعي مضايقهم، وإني أنا بقيت راجل فمينفعش ألبس حلق وحاجات كده، هقولكوا حاجة، طالما البطاقة مكتوب فيها أنثى هعمل اللي أنا عايزه".

وتابع "نور": "وبعدين يعني بجد فرقت إيه؟ يعني أنا دلوقتي لبست الحلق وناوي أجيب واحد تاني، بقيت أنا كده خلاص كل اللي عملته اتمسح؟، كل واحد يركز في نفسه، ويسيبني أعمل اللي أنا عايزه براحتي".