"جرئ وأنيق".. نجمات الفن بجامبسوت في مهرجان القاهره السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تنوعت الإطلالات في مهرجان القاهرة السينمائي بداية من حفل الإفتتاح إلى اليوم الرابع من المهرجان، ومن بين هذه الإطلالات هناك بعض النجمات التي تألقت بالجامبسوت في "القاهرة".

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز النجمات التي تألقن بالجامبسوت خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي:

-ريم مصطفى:

طلت الفنانة ريم مصطفى في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بجامبسوت باللون الأسود، بأكمام طويلة، ومكشوف عند منطقة الخصر والصدر، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

-بسنت شوقي:

ارتدت بسنت في اليوم الثاني من مهرجان القاهرة جامبسوت باللون الأسود مفتوحًا من منتصف الصدر علي شكل حرف "V"، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، وإكسسوارات ماسية مكونة من عقد باللون السيلفر وحلق من نفس اللون، وتركت شعرها منسدلاً واختارت "كلاتش" باللون السيلفر،

أما في اليوم الثالث للمهرجان طلت "بسنت" بجامبسوت باللون الكحلي الغامق، من قماش الساتان وجاء الجامبسوت مفتوحاً من منطقة الصدر والأكتاف، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون السيلفر، وإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق طويل سيلفر وإسوار من نفس اللون،واعتمدت تسريحة شعر " ذيل الحصان" المرفوع.

-هنا شيحة:

ارتدت "هنا" في اليوم الثالث للمهرجان جامبسوت باللون الأسود وجاء الجامبسوت بأكمام طويلة مفتوحة، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات بسيطة مكونة من سلسلة وإسوار، واعتمدت تسريحة شعري "ويفي" وطلاء أظافر باللون الأحمر.

-إيمان العاصي:

ارتدت في ثالث أيام لمهرجان جامبسوت باللون الأسود، مزود بأكمام، وتميز الجامبسوت بوجود فتحة عند منطقة الخصر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

-مي الغيطي:

ظهرت الممثلة مي خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بجامبسوت فضي لامع مطرزا بالكامل، مزيناً بحذام عريض منسدلا على الجانبين من التول باللون السماوي.