بفساتين قصيرة..نجمات الفن بإطلالات ساحرة في مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تألقت نجمات الفن أثناء حضورهم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، بمجموعة متنوعة من الفساتين القصيرة بتصاميم عصريه ومختلفة.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز نجمات الفن بفساتين قصيرة خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

-ليلى علوي:

ارتدت الفنانة ليلي أثناء حضورها في اليوم الثاني لمهرجان القاهرة فستاناً قصيرا، باللون الأسود، مزينا برسومات هندسية باللون الأبيض، بقصة واسعة.واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل للخلف، مع ماكياج قوي، إذ ركزت على رسمة العيون الترابية، مع أحمر شفاه صارخ. ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات متعددة، وكلاتش باللون الأسود.

-إيمان العاصي:

ارتدت الفنانة إيمان في اليوم الثاني لمهرجان القاهرة السينمائي فستانًا قصيرًا مزيجًا بين اللون الأسود والكافيه، تميز الفستان بأكمام وفتحة عند منطقة الصدر. واعتمدت مكياجًا ناعمًا، واختارت أن تترك شعرها منسدلًا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون النبيتي.

-جميلة عوض:

ارتدت في اليوم الثالث لمهرجان القاهرة فستاناً قصيرا باللون الأسود، مزود بأكمام، وتميز الفستان بوجود حزام عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر الكلاسيكية.

-نسرين طافش:

تالقت في اليوم الثالث للمهرجان بفستاناً قصيرا، باللون الأسود، مزينا من الأطراف بشرائط باللون الأبيض، وأزرار باللون النحاسي، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط ناعمة، واختارت كلاتش وحذاء كلاسيكي باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، وأحمر شفاه صارخ.

-داليا مصطفى:

ارتدت داليا خلال حضورها اليوم الرابع من المهرجان فستانا قصيرا باللون الأبيض، بقصة الكب، وبدون أكمام، و نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

-رانيا منصور:

ارتدت الفنانة رانيا خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، فستانا قصيرا باللون الأسود بقصة الكب، مزود بإكستنشن طويل من الخلف، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

-نيلي كريم:

ارتدت نيلي كريم خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، فستانا قصيرا باللون الأسود، مزود بإكستنشن من الخلف، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.