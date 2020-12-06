هيفاء وهبي تتألق بالبدلة في مسلسل "أسود فاتح"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 ديسمبر 2020 04:40 مساءً - هي نجمة بكل المقاييس ارتبطت صورتها في أذهاننا بالمراة المغناج وانطبعت صورتها بالفستان لدينا ولكن أن تتألق في بذلة رجالية أو في سترة فهذا جديد علينا. كيف نسّقت هيفاء وهبي إطلالاتها المهنية في مسلسل "اسود فاتح"؟ الجواب في ما يليه...





إليك إطلالتان رائعتان بالبدلة لهيفاء وهبي

هيفاء وهبي





أطلّت هيفاء وهبي بطقم أبيض للمصمّمة اللبنانية نتالي كرم يتميز بسترة غير متجانسة وبسرواله العملي الواسع، وهو لوك لم نعتد عليه من قبل لدى هيفاء وهبي. وقد نسقت النجمة معه حقيبة Messenger bag للمصمم توم فورد.

اللوك الثاني: ارتدت هيفاء وهبي طقماً بلون green mint يتميز بقصة كلاسيكية مستقيمة وسترة متوسطة الطول واختارت تسريحة bob hairstyle مع مكياج سموكي ترابي فبدت في قمة الأناقة والاحتشام ولكنها لم تفقد ذرة من الانوثة.

تابعي المزيد : أفخم المجوهرات العالمية بأسلوب هيفاء وهبي



كيف تتألقين مثلها؟

هيفاء وهبي



يخشى اليعض ارتداء الأبيض لأنه كما يعتقد البعض لا يخفي العيوب ولكنه لون جذاب خصوصاً على السمراوات ولترتديه بطريقة عصرية، ابتعدي عن الإطلالة المونوكروم وارتديه مع البيج أو الخردلي او الغريج اي الرمادي الباستيل. لتعرفي أكثر أنظري الى الستايلنغ الذي أعددناه في الصورة:



اخترنا لك:

الطقم من تصميم نتالي كرم



اختاري السروال العملي الواسع لإضفاء طابع ذكوري. الطقم من ماركة برونو كوتشينيلي.

إنتعلي الحذاء المقفول أو المزود بعقدة أنثوية عند الكاحل. يمكن اختيار حذاء من لونين. إليك حذاء نيود من كريستيان لوبوتان.

اخترنا لك



إحملي حقيبة باليد لأنها تضفي اللمسة المناسبة لهذه الإطلالة لتبدي كسيدة أعمال. إليك حقيبة نيود من بوتيغا فينيتا

إنتعلي الحذاء المقفول أو المزود بعقدة أنثوية عند الكاحل. يمكن اختيار حذاء من لونين. إليك حذاء نيود من كريستيان لوبوتان.

أربطي شعرك الى الوراء ولكن من دون شدّه كثيراً.

حقيبة توم فورد



- النظارات المستطيلة ومنها cat eye هي خيارك الأمثل لهذه الطلة.اختاري نظارات من بالنسياغا.

- إنتقي السترة المزودة بأزرار ذهبية من ماركة بروتو كوتشيليني

تابعي المزيد : إطلالات هيفاء وهبي ..أناقة عصرية ولمسات رومانسية