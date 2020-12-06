SLIP DRESSES كيف نرتدي تلك الفساتين الجريئة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 ديسمبر 2020 04:40 مساءً - هي صيحة انتشرت في تسعينات القرن الماضي تتمثل في فساتين من الساتان أو الحرير تتمتع بحمالات رفيعة وتشبه اللانجري لذا فهي تعتبر انثوية ولكن جريئة وهي تناسب السهرات ولكن نجمات هوليوود بتن يرتدينها نهاراً بطريقة عملية ومن دون أن تكون مبتذلة، فكيف ذلك؟



كيف نرتدي هذه الفساتين في النهار؟

CHRISTOPHER KANE



يمكنك ارتداء قميص تحتها بأكمام نصفية أو طويلة، أو يمكنك ارتداء معطف فوقها أو كنزة طويلة واسعة من نوع CARDIGAN لتصبح مثالية للخروج النهاري.



2- يمكنك ارتداء سترة بوليرو قصيرة فوقها أو سترة متوسطة الطول لطلة عملية. أنظري الى اللوك الذي ابتكرته ستيلا مكارتني.



كما يمكنك الاستعانة بوشاح تضعينه حول عنقك ويمكنك أن تنتعلي حذاء مسطحاً أو حذاء رياضياً أو حتى COMBAT BOOTS وهو لوك مماثل للشابات.



أو يمكنك الاستعانة بقميص أبيض وربطه عند الخصر كما فعلت دار ماكس مارا في فستانها الأزرق الباستيل الذي يصل تحت الركبتين.

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وكيف نرتديها في المساء؟

DAVID KOMA



يمكنك ارتداءها لوحدها مع سلاسل متعددة الأطواق في العنق وصندل بكعب عريض أو رفيع حسب الطلب. ابتعدي عن الحذاء القفول من الأمام.

أو يمكنك ارتداء قفطان مفتوح فوقها لمزيد من الرقي واختاري حقيبة براقة واقراطاً ضخمة لتبعدي النظر عن جرأة الفستان.

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هل يصح ارتداء هذه الفستان للزفاف؟

JONATHAN SIMKHAI



أجل فيمكن للعروس أن ترتدي فستاناً حريرياً ابيض بحمالات رفيعة نسميها "سباغيتي" وهو مصنوع من الحرير أو الكريب وينسدل بقصة مستقيمة ومريحة ويكون مزوداً بشق جانبي. وقد شاع هذا التصميم خلال فترة الحجر الصحي نظراً لصعوبة التعامل مع مصمم لذا فضلت العرائس اختيار هذا النوع المريح من الفساتين لزفاف حميم يقتصر على أقرب المقرّبين.

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من صمم هذا النوع من الفساتين لهذا الموسم؟

MONIQUE LHUILIER





تفنن العديد من المصممين في ابتكار فساتين من الساتان الحريري المخرّم بالدانتيل أو من الكريب الموحد أو المطبع بالزهور ونذكر منهم على سبيل المثال غوتشي التي نسقته مع معطف، وكريستوفر كاين ونورما كامالي التي اعتمدت الفستان الساتان المونوكروم، وستيلا مكارتني التي نسقته مع سترة قصيرة، ومونيك لويلييه التي صممت فستان زفاف يعتمد هذه الصيحة.

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من اعتمد هذه الصيحة من المشاهير؟

ماكس مارا





اعتمدتها العديد من النجمات ونذكر منهن كايت موس وسارة جيسيكا باركر وكيم كردشيان وليدي غاغا وغيرهن...

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مصدر الصور:net a porter