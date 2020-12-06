وصفات العود الهندي للشعر ..نتائج فعالة وسريعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 ديسمبر 2020 04:40 مساءً - الشعر الصحي والجميل، يُعدّ عاملًا مساعدًا في إظهار روعة الشعر، وجمال المرأة وجاذبيتها. 4وتحرص كل سيدة على أن تكون متألقة بأبهى مظهر يُناسبها من خلال الحفاظ على نضارة شعرها وحيويته وتحسينه، فكلما كانت المرأة مقتنعة بمظهرها زادت قوة شخصيتها وثقتها بنفسها، وتبدأ كل سيدة بالبحث عن مصدر تستلهم منه أفضل الطرق والنصائح التي تساعدها في العناية بشعرها، وتسعى لمعرفة ما هو الجديد في عالم العناية بجمال الشعر. وغالباً ما تكون المُكونات الطبيعيّة كالأعشاب والنباتات، هي الخيار الأول والأمثل ومن أهمها؛ العود الهندي الذي يُعتبر من أكثر النباتات الطبية المستخدمة منذ زمنٍ بعيد كعلاجٍ فعال للأمراض والمشاكل الصحية، بالإضافة إلى الأغراض الجمالية.

يُطلعك "الخليج 365.نت"، على العود الهندي وفوائده للشعر، ووصفاته للحصول على شعر لامع وقوي، في السطور الآتية:

فوائد العود الهندي للشعر مذهلة

يمتاز العود الهندي بخصائص هامة ومفيدة للشعر

يُكسب الشعر الحيوية، واللمعان، والنعومة، ويخلّصه من التجاعيد، ويساعد على فرده، وتمليسه.

يُساهم في الحصول على فروة رأس صحية وقوية خالية من الأمراض والمشاكل.

يعمل على ترطيب فروة الرأس والحفاظ عليها من الجفاف، وتنقية فروة الرأس من كل ما يغزوها من بكتيريا وفطريات.

يُغذّي الشعر من جذوره ويرطبه، ويمنحه القوة، والصحة، ويحدّ من التقصُّف.

يجعل فروة الرأس بيئة خصبة وملائمة لنمو الشعر وتغذيته من الجذور حتى الأطراف.

يُساعد على موازنة مستويات الدهون ومعادلتها في فروة الرأس الدهنية.

يُساعد في تأخير ظهور الشعر الأبيض (الشيب) ومكافحته.

يُعالج تساقط الشعر، ويمنح بصيلات وجذور الشعر القوة والصلابة.

يقضي على القشرة والحكة المرافقة لها.

يقي فروة الرأس من الإصابة بالأمراض الفطرية والبكتيرية.

يُنظم من نسبة الإفرازات الدهنية في فروة الرأس.



وصفات العود الهندي للشعر

وصفات العود الهندي لعلاج جميع مشكلات الشعر

للحصول على شعر لامع وقوي، لا تتردّدي في تطبيق إحدى هذه الوصفات الآمنة والفعّالة من العود الهندي للعناية بالشعر ومنحه الصحة والنضارة:

وصفة العود الهندي لشعر حيوي

العود الهندي لشعر حيوي

طريقة التحضير والاستخدام:

خلط ثلاث ملاعق كبيرة من العود الهندي مع زيت الزيتون، ووضع الخليط على الشعر قبل الإستحمام ولمدة عشرين دقيقة.

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وصفة العود الهندي لترطيب فروة الرأس

طريقة التحضير والاستخدام:

يتم وضع مقدار ملعقيتن من العسل مع العود الهندي، ووضع الخليط على الشعر قبل الإستحمام ولمدة عشرين دقيقة.

تُكرّر الوصفة يوم بعد يوم كل أسبوع.



وصفة العود الهندي لتعديل نسبة إفراز الدهون في الشعر

طريقة التحضير والاستخدام:

تُهرس ثمرة أفوكادو، ويتم إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من العود الهندي إلى الأفاكادو، ويُحرَّك الخليط جيداً، ومن ثم، يتم إضافة زيت الزيتون حتى يُصبح الخليط متماسك، ومن بعدها، يُوضع الخليط على الشعر قبل الإستحمام ولمدة عشرين دقيقة.



وصفة العود الهندي لشعر لامع

العود الهندي لشعر لامع

طريقة التحضير والاستخدام:

يتم إضافة ملعقتين كبيرتين من مطحون العود الهندي إلى جوز الهند أو زيت الزيتون في الخلاط؛ لعمل عجين، ثم تدليك العجين على الشعر لمدة نصف ساعة، ومن بعدها، شطف الشعر بالماء والصابون المناسب.

العود الهندي في سطور

العود الهندي

يُعدّ العود الهندي من النباتات المستخدمة في عالم الطب البديل بشكلٍ كبير، ويمتاز بشكله الشبيه بالزنجبيل، وهو من النباتات المعمّرة والتي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار، وتنضج ثماره ليصبح لونها بنيًّا محمرًّا، ويتم حصاده للإستفادة من جذوره، التي تتميز برائحة عطرية قوية وطعم مر، وعادة ما تكون الجذور قوية ويصل طولها إلى 60 سم تقريبا، ويكثر الطلب على هذا النبات في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بسبب كثرة استهلاكه.

يتم إستخدامه كدواء نباتي لعلاج العديد من الأمراض، ويتمتع بالكثير من الخواص الطبية والعلاجية التي يمكن الحصول عليها عند استخدامه بمختلف الطرق، ويدخل في تركيبته كل من حمض البنزوات ومادة الهلينين، والعديد من المركبات والعناصر الغذائية المهمة لسلامة الجسم وصحته خاصةً لدى المرأة، ويُستخدم عادة الزيت المستخرج منه في صناعة العطور وزيوت الشعر.

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