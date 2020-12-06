5 عطور نسائية.. خيارك الأجمل لحفل نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 ديسمبر 2020 04:40 مساءً - للعطر النسائي حصة كبيرة من إطلالة المرأة في حفل نهاية العام، فهو يضيف إليها لمسة خفية تجعل الأنظار مشدودة إليها.

فسواء كنت تحبين رائحة المسك أو العنبر أو الأزهار... نرصد لك في هذا المقال، مجموعة عطور نسائية راقية، تناسب جميع الشخصيات، ستكون خيارك الأجمل والأفضل لحفل نهاية العام، فاختاري من بينها ما يناسبك.





1- Idôle Eau de Parfum من لانكوم

Idôle Eau de Parfum من لانكوم



تم ابتكار هذا العطر الأنثوي من قبل صانعات عطور ثلاث، وملهمة الرائحة هي النجمة زيندايا، zendaya، وعلى رغم رائحته الناعمة إلا أنها تدوم طويلاً لتمنحك أنوثة فائقة طوال حفلة نهاية العام، وذلك بفضل مزجها بين نغمات البرغموت والكمثري والورد والياسمين والفانيليا والمسك الأبيض والباتشولي، وهي من أجمل نغمات العطور التي بالإمكان اعتمادها.

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2- Libre Eau De Parfum من إيف سان لوران

Libre Eau De Parfum



صُمم هذا العطر الفخم من إيف سان لوران Yves Saint Laurent، ليجسد الأنوثة بمختلف أوجهها، فهو عطر كلاسيكي ملائم لجميع النساء في حفل نهاية العام، حيث يشتمل على مجموعة كبيرة من النغمات الدافئة والمنعشة في الوقت نفسه، مثل أزهار البرتقال المغربية، اللافندر، والنكهات الزهرية الطازجة.

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3- Paris - Riviera Eau De Toilette Spray من شانيل

Paris Riviera Eau De Toilette Spray



رائحة هذا العطر المشرقة تذكر بالريفييرا الفرنسية، وهي ستجعلك تحتفلين بنهاية العام مليئةً بالحيوية والفرح. فهو يشكل مزيجاً مثالياً من خشب الصندل والياسمين وأزهار البرتقال الصقلي، والأزهار البيضاء الناعمة التي تمنحك رائحة ناعمة جداً وخفيفة، لكن في الوقت نفسه تبقى ثابتة لا تفارقك طوال السهرة.

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4- Mon Guerlain Eau de Parfum من غيرلان

Mon Guerlain Eau de Parfum



وُصفت رائحة هذا العطر الراقي والفخم المستوحى من النجمة أنجلينا جولي، التي تجمع في شخصها بين القوة والحرية والجمال والأنوثة المطلقة، بالوشم غير المرئي، وقد صُمّم خصيصاً تكريماً للأنوثة القوية والحرة. تتركز رائحته بشكل أساسي على الماندرين والمسك الأبيض والأزهار.

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5- Métallique Eau De Parfum من توم فورد

Métallique Eau De Parfum



إذا كنت من عاشقات نغمات الفانيليا الناعمة وخشب الصندل، فلا تترددي في تزيين إطلالتك في حفل نهاية العام، بهذا العطر الراقي من توم فورد Tom Ford، الذي يشتمل أيضاً على مجموعة من أجمل النغمات، مثل البرغموت والأزهار البيضاء والفلفل الوردي، ما يشكل مزيجاً مثالياً من الأخشاب والزهور، يدوم لساعات طويلة.

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