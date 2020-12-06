أسرار جمال شعر سونام كابور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 ديسمبر 2020 04:40 مساءً - إطلالات النجمة الهندية سونام كابور تعدّ من أكثر الإطلالات التي تلفت أنظارنا إلى نجمات بوليوود. فهي تتمتع بجمال طبيعي جذاب، وذوق رفيع في اختيار أزيائها. كما أن سونام تسحر أنظارنا بشعرها المتألق دائماً، فكيف تعتني بصحّة شعرها؟

عناية مركّزة

L'Oréal Paris Fall Resist

تمنح سونام شعرها عناية مركّزة خاصة أنها تعرّضه بشكل دائم لمنتجات تصفيف الشعر الغنيّة بالمواد الكيميائية. لذا فهي تختار شامبو مغذٍ يحميه من التقصّف والتلف من لوريال باريس L'Oréal Paris Fall Resist كما تستخدم معه البلسم الخاص به. يعمل هذا الشامبو على تغذية جذور الشعر وإعادة بناء أليافه.

مستحضر حماية

Redken Hot Sets 22



وقبل أن تستخدم المجفّف الكهربائي، تضع سونام مستحضراً يحميه من أضرار الحرارة العالية وهو سبراي Redken Hot Sets 22 الذي يحمي من حرارة تصل إلى 232 درجة مئوية وهو يحتوي على فيتامينات تغذي الشعر وتمنحه القوّة واللمعان، كما يعمل كحاجز واقٍ من أضرار العوامل الخارجية.

الزيوت الطبيعية لصحة الشعر

Kerastase Elixir Ultime

ومن الخطوات التي تلازم عليها سونام، هي نقع شعرها بـالزيوت الطبيعية مرتين في الشهر، وهي تستخدم زيت اللوز وزيت جوز الهند وزيت شيكاكاي الهندي والتي تعتبرها من أهم الزيوت الطبيعية لصحة الشعر. كما أنها تستخدم زيت Kerastase Elixir Ultime الغنيّ بزيت المارولا الذي أثبت فعاليته الكبرى في تغذية الشعر ومنحه مظهراً مشرقاً ولامعاً وزيت الكاميليا الذي يمنح الشعر ملمساً حريرياً ناعماً، بالإضافة إلى زيت الأرغان الذي يعزّز قوّة الشعر ومتانته ويحميه من العوامل الخارجية الضّارة.

لمسة لمعان وإشراق

Oribe Shine

ولا تقتصر عناية سونام كابور بشعرها على هذه المستحضرات، فهي تضفي على مظهره لمسة لمعان وإشراق من خلال استخدام سبراي خاص بعد الانتهاء من تسريحه يزيد من لمعانه ويحافظ على لونه وهو Oribe Shine Light Reflecting Spray الغنيّ بزيت الأرغان وعشب الليمون.

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