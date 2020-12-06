سميرة سعيد بملابس "كاجوال" في أحدث جلسة تصوير: "جمالك ياخد العقل"

لايف ستايل

خضعت الفنانة سميرة سعيد، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال جذابة، إذ شاركت متابعيها الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت سميرة سعيد بـ"بنطلون وبادي كات" باللون الأسود، وجاكيت جلدي مفتوح "كافيه" اللون، ونظارة شمس ملونة، كما وضعت فوق رأسها "كاب" مزخرف.

ولاقت الإطلالة إعجاب كثير من متابعيها، إذ جاء من بين التعليقات، "الجمال والحلاوة كلها"، "جمالك يأخذ العقل".

سميرة سعيد بفستان ذهبي جذاب

منذ أيام، شاركت الفنانة المغربية متابعيها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صور من جلسة تصوير جديدة لها، ظهرت خلالها، بشكل أنيق، إذ ارتدت فستان قصير من اللون الذهبي، نسقت معه حذاء ذو كعب عالي، وتركت شعرها القصير منسدلًا على كتفيها، كما أنها لم تبالغ في وضع مستحضرات التجميل.

جلسات تصوير سميرة سعيد

اعتادت الفنانة المغربية سميرة سعيد، مشاركة متابعيها بجلسات تصوير لها، تظهر من خلالها بإطلالات أنيقة وشبابية، تثير بيها إعجاب جمهورها.

وكان من بين جلسات التصوير التي خضعت لها مؤخرًا، ارتدائها فستان من اللون الأحمر، خلال مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "The Voice Senior"، الذي تم عرضه على قناة "mbc مصر".

وتميز الفستان بأنه غير مكشوف من منطقة الصدر، وقصير، منقوش "تايجر"، وله حزام على الوسط، كاشفا عن ماركته "جوتشي"، وصففت شعرها ويفي قصير، بأنامل طوني المندلق، ووضعت مكياجا ثقيلا وضعه لها بول، وارتدت حذاء أسود في شفاف له كعب عال.

وتفاعل جمهور سميرة سعيد، مع الصور عبر الإعجابات والتعليقات، التي كان من بينها: "قمر"، و"مطربة المغرب الأولى"، و"تؤبريني".