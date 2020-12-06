عاصي الحلاني يحتفل بحصول ابنته على الماجستير: فرحتي قلبي أميرتنا الغالية

علاقات و مجتمع

وثق الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نجاح ابنتة دانا، وحصولها على درجة الماجستير.

وشارك الحلاني، صورة عائلية تجمعه بزوجته وابنته، معلقا: "حبيبتي دانا ألف مبروك يا روحي خبر نجاحك وحصولك على درجة الماجستير، هو الخبر الأكثر فرحا لقلبي هذه السنة".

وتابع الفنان اللبناني: "تعبك واجتهادك أثبت من خلال نجاحك اليوم، أنّك طموحة متميّزة ومثابرة، نحن فخورون بكِ ونتمنّى لك أحلى مستقبل مليء بالنّجاح، أميرتنا الغالية دانا".

لاقت الصورة التي شاركها عاصي الحلاني، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت مئات التعليقات من داخل الوسط الفني وخارجه، وآلاف تسجيلات الإعجاب، أبرزها: "الله يحميها وتشوفها محققة كل أحلامها ويديمك فوق راسها"، "عقبال ما تشوفها أحلى عروس"، "عقبال القفص الذهبي"، "مش معقول شو كتير حلوة"، "هالزينة طالعة لوالدتها كتير مهضومة"، "عقبال ما تبقى أبو العروس وتفرح بيها وبأولادها"، "عيلتك كتير حلوة عاصي"، "مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك".

ابنة عاصي الحلاني: لولاكن ما وصلت

أعات ابنة الفنان عاصي الحلاني، مشاركة الصور عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وعبرت من خلالها امتنانها عن فضل والديها، قائلةً: "لولاكن ما كنت وصلت لهون، بحبكن قد الدنيا".

وشارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني، متابعيه، في وقت سابق، بمقطع فيديو من احتفاله بطرح كليبة "رجعتيني لبدايتي"، وسط أصدقائه وبحضور زوجته، عبر حسابه بـ"إنستجرام".

ووثق الحلاني، لحظة تقبيل زوجته له وسط أصدقائه، وحين أراد إنهاء القبلة، استمرت زوجته في تقبيله مرة أخرى، معلقًا على الفيديو: "الله يديم الفرح عليكم، بس للحقيقة خجلتني، قبلة بالإكراه".

وتصدر عاصي الحلاني، التريند في لبنان، بكليب أغنيته الجديدة "رجعتيني لبدايتي"، بعد ساعات من طرحه، بمشاركة زوجته في احتفالهما بعيد زواجهما الـ25.