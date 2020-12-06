نور هشام سليم يسخر من منتقدي ارتدائه "حلق": لسه أنثى في البطاقة

علاقات و مجتمع

رد نور نجل الفنان هشام سليم، على منتقديه بسبب ارتدائه حلق في أذنيه، في مقطع فيديو، عبر خاصية القصص المصورة "استوري" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال "نور" بطريقة ساخرة: "كلمة للشباب اللي داخلة تتكلم عن الحلق بتاعي، وإن الحلق بتاعي مضايقهم، وإني أنا بقيت راجل فمينفعش ألبس حلق وحاجات كده، هقولكوا حاجة، طالما البطاقة مكتوب فيها أنثى هعمل اللي أنا عايزه".

واستطرد نجل الفنان: "وبعدين يعني بجد فرقت إيه؟ يعني أنا دلوقتي لبست الحلق وناوي أجيب واحد تاني، بقيت أنا كده خلاص كل اللي عملته اتمسح؟ كل واحد يركز في نفسه، ويسيبني أعمل اللي أنا عايزه براحتي".

بداية ظهور نور هشام سليم

"بنتي نور بقى ابني نور"، هكذا أعلن النجم هشام سليم بكل الفخر عملية تحويل جنس نجلته نور إلى ذكر، إذ ظهر الثنائي في فيديو عبر شاشة "دويتشه فيله" الألمانية، يتحدثون بصراحة ومن القلب عن قصة التحول.

وتطرق هشام سليم، إلى الفترات الصعبة التي عاشتها نور في سبيل تحولها إلى ذكر، وكيف مرت بتجارب نفسية عصيبة، وطريق لم يكن له نهاية سوى التحول إلى ذكر، فكانت العملية والتي حولتها إلى شاب.

ودعمه والده بعد 18 عاما كان فيها أنثى، وقال سليم في برنامج "شيخ الحارة والجريئة": "كنت على طول بشك في الحكاية دي، لغاية ما جت في يوم قالتلي أنا عايشة في جسم غير جسمي، وكانت عندها 18 سنة، ودلوقتي 26 سنة، وقولتلها المطلوب مني إيه".

وأكمل هشام سليم: "أنا عارف إنه يمر بمشاعر مختلفة، ومخه مشغول بحاجات تعباه، إنه يلاقي نفسه ويقرر يعيش إزاي، وبما إني أنا أبوه فلازم أشوف هقدر أساعده إزاي".

كثير من الدعم تلقاه نور هشام سليم، سواء من الفنانين أو غيرهم من الناس الذي رؤوا في تحوله جرأة وأمر حتمي لا يجب عليه أن يخجل منه.