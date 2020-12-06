فيفي عبده تنشط مجددا بعد إثارة الجدل بمرضها: فيديوهات رقص وطبخ

علاقات و مجتمع

قبل أيام قليلة خرجت الفنانة فيفي عبده، في مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 60 ثانية، نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، أثارت من خلاله القلق بين متابعيها، حول حالتها الصحية، إذ أوضحت أنها تمر بحالة مرضية، دون الكشف عن طبيعة المرض.

"ادعولي أنا عيانة، ومش بقولكوا ومخبية عليكو، وعشمانة في ربنا إنه يشيل عني"، بهذه الكلمات تحدثت "فيفي" في مقطع الفيديو، دون توضيح ما أصابها، وتفاعل معها متابعوها وأصدقائها الفنانين بالدعاء لها.

وعقب ذلك، أعادت "فيفي" مشاركة متابعيها، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها "إنستجرام"، نشر مقاطع فيديو لها قديمة، كان إحداها وهي تطهو الفراخ في مطبخها، وفي فيديو آخر وهي ترقص في زفاف ابن الفنان ماجد المصري، كما أعادت نشر إحدى الإعلانات التجارية التي شاركت فيها.

المرض يمنع مشاركة فيفي عبده في زفاف أمير شاهين

يذكر أنه في شهر أكتوبر الماضي، ظهرت الفنانة فيفي عبده، بغطاء الرأس "الحجاب"، خلال فيديو للحديث عن إصابتها بنزلة برد، مؤكدة أنها تسببت في غيابها عن فرح أمير شاهين ومنة الله جاب الله.

ووعدت فيفي عبده، متابعيها بأنها ستتواصل معهم "أونلاين" قريبًا، كما كانت تفعل في السابق، بعدما تتماثل للشفاء، إذ قالت: "آسفة، وحشتوني، معلش مش بطلع أونلاين مكنتش بقدر أتكلم، الحمدلله ربنا شفاني وعفاني ونتقابل قريب.. خمسة مواه.. خمسة هاور يو".

فيفي عبده ترقص على أغنية بالبنط العريض

واعتادت الفنانة فيفي عبده، أيضا، المشاركة في "التريندات الجارية"، منها رقصها على أغنية حسين الجسمي، "بالبنط العريض"، التي تصدرت محركات البحث، بشكل واسع خلال الفترة الأخيرة، إذ قدمت لمتابعيها عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، وصلة رقص على نغمات الأغنية.

وظهرت الفنانة بفستان أسود ضيق على إحدى شواطئ البحار، بالساحل الشمالي، مع الشعر المنسدل الطويل، وهي تؤدي رقصة على الأغنية، مُعلقة: "‏يا مساء الفل من الساحل الشمالي، أغنية الطبطبة لحسين الجسمي، بحبكم أوي".