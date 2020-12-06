بعد الموافقة عليه.. لماذا يصعب توصيل لقاح فايزر لمن هم في أمس الحاجة إليه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تم الموافقة على لقاح فيروس كورونا من شركة Pfizer / BioNTech، الأربعاء الماضي في بريطانيا، كوسيلة لمحاولة عودة الحية لما كانت عليه قبل الوباء.

لكن اللقاح الذي ثبت أنه فعال بنسبة 95 في المائة في منع عدوى كورونا ألقى بسلسلة من العقبات اللوجستية التي تجعل توصيل اللقاح لمن هم بحاجة إليه أكثر صعوبة، بما في ذلك دور الرعاية، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

تنبع المشكلات من حقيقة أن اللقاح مصنوع من مادة وراثية متطايرة تعرف باسم mRNA ، والتي تتعرض باستمرار للتهديد من جراء تدميرها بواسطة جزيئات أخرى في البيئة.

تقوم شركة Biontech بتعبئة اللقاح في دفعات محشوة بالثلج الجاف من 975 قارورة، تحتوي كل منها على خمس جرعات، والتي يجب تخزينها في -70 درجة مئوية لمنع تدمير mRNA أثناء النقل أو التخزين.

وتستخدم الخلايا البشرية Messenger RNA لحمل الرسائل وإعطاء التعليمات، يخبر لقاح Pfizer الجسم بتكوين بروتين سبايك الفريد لفيروس كورونا، وتدريب جهاز المناعة على التعرف على العدوى المستقبلية ومكافحتها، ولكن نتيجة للتحول الطبيعي السريع في عمر الرنا المرسال، فهو بطبيعته، جزيء قصير العمر لا يُقصد أبدًا وجوده إلا لساعات، هذا يشكل مشكلة كبيرة عند محاولة إدخال لقاح mRNA في الإنسان لأنه في ظل الظروف العادية سوف ينهار ويصبح عديم الفائدة.

لا توجد طرق عديدة مثبتة لضمان بقاء اللقاح على المدى الطويل، إحدى الطرق التي أثبتت جدواها هي درجات الحرارة شديدة البرودة، والتي توقف جميع الحركات والتفاعلات وتمنع أي شكل من أشكال تحلل الرنا المرسال، ومع ذلك، يجب إعطاء اللقاح في درجة حرارة الغرفة لأن mRNA يجب أن يكون متحركًا.

إذا تُرك اللقاح لفترة طويلة جدًا قبل أن يتم استخدامه، فإنه يصبح دافئًا جدًا، ويبدأ هذا التحلل الطبيعي للـ mRNA إذا تم حقن هذا في شخص ما، فلن يعمل بشكل صحيح، ولن يصنع الجسم بروتين السنبلة ولن يكون هناك استجابة مناعية، وسيظل هذا الشخص عرضة للإصابة بكورونا.

ويمكن للضوء ودرجة الحرارة أيضًا إعطاء طاقة جزيء الرنا المرسال، وكذلك تسريع عملية التحلل السريعة بالفعل، لذلك للحفاظ على لقاح Pfizer ، يجب تخزينه في درجات حرارة منخفضة للغاية تبلغ حوالي -70 درجة مئوية (-94 درجة فهرنهايت) وحفظه في قوارير زجاجية داكنة لحمايته من الضوء.

ويجب الحفاظ على هذه الظروف الدقيقة طوال رحلة اللقاح، وبمجرد إخراجه من المجمد وإذابته، لا يمكن الاحتفاظ به إلا في ثلاجات طبية قياسية لمدة خمسة أيام قبل التلف.

ويحذر صانعو اللقاح من أنه لا يتم نقله إلا في درجات حرارة الثلاجة العادية لمدة أقصاها ست ساعات، لأنه يخشى أن تؤدي الحركة في الظروف الأكثر دفئًا إلى انهيار اللقاح بشكل أسرع.

وابتكرت شركتا Pfizer و BioNTech حاويات شحن مخصصة، بحجم صندوق بيتزا تقريبًا، ومعبأة بالثلج الجاف وتحافظ على اللقاحات مجمدة عند -70 درجة مئوية، ويحتوي كل صندوق على 975 قارورة أي ما يعادل 5000 جرعة تقريبًا لأن كل قنينة تحتوي على خمس جرعات، هذا يعني أنه من الآمن فقط تقديم ما بين 975 و 4875 جرعة دفعة واحدة، وتجرى المزيد من الاختبارات لمعرفة ما إذا كان يمكن تقسيم الدفعات بأمان إلى عبوات أصغر، ولمعرفة ما إذا كانت ستظل مستقرة في درجات حرارة أعلى، مما يتطلب تخزينًا أقل صرامة.