إنجي المقدم بإطلالة جديدة على ريد كاربت القاهره السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

طلت الفنانة إنجي المقدم بإطلالة جذابة على الريد كاربت في اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي.

وارتدت إنجي فستاناً طويلا بقصة الكب، باللوني الأسود من أعلى، والفضي من أسفل، بصيحة الميتاليك.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وأسورة.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.