طبيبة روسية تتحدث عما لا يجب فعله بعد تلقي لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت كبيرة الأطباء ناتاليا شيندرياييفا، في المستوصف رقم 2 بموسكو، لوكالة "سبوتنيك"، إنه يجب تجنب المجهود البدني الكبير في غضون 24 ساعة بعد التطعيم ضد "كوفيد-19".
وقالت الطبيبة: "نوصي بالامتناع عن ممارسة نشاط بدني كبير خلال اليوم. وذلك يخص أولئك الذين يذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية ويشاركون في تدريبات جدية. ويجب أن يكون يوم التطعيم يوما روتينيا هادئا"، وفق ما ذكر موقع " سبونتيك".
وكشف الاختصاصي بالمناعة والحساسية الروسي فلاديمير بوليبوك، أنه لا يمكن استخدام لقاح فيروس كورونا مع جميع الأشخاص، مشيرا إلى ضرورة مراعاة حساسية فئة معينة تجاه اللقاح.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، يوم الجمعة، أن حجم الإنتاج الإجمالي للقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا سيصل قريبا إلى مليوني جرعة، ما يسمح ببدء تطعيم مواطني روسيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع عبر الفيديو بشأن افتتاح المراكز الطبية متعددة الوظائف التابعة لوزارة الدفاع، إن إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا يجعل من الممكن بدء التطعيم الشامل في روسيا الأسبوع المقبل.
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