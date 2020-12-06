صور.. حنان ترك مع ابنتيها في المطبخ: بحاول أكلكم عيش بلدي

علاقات و مجتمع

واصلت الفنانة المعتزلة حنان ترك، مشاركة متابعيها من جديد عبر حساباتها على "السوشيال ميديا"، بعد العودة من عزلة طويلة عن مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر فيديو جديد، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

وظهرت "حنان" في مقاطع فيديو من داخل المطبخ، برفقة ابنتيها "مريم" و"منى"، وهي تعد العيش البلدي، إذ تحدثت الفنانة المعتزلة مع صديقتها التي سجلت مقاطع الفيديو: "بحاول أكلكم عيش بلدي.. آخر إنجازتي في كورونا، هنعمل إيه طيب".

يذكر أن الفنانة المعتزلة حنان ترك عادت لمشاركة متابعيها من جديد بصورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منذ فترة قصيرة، كان آخرها صورتها مع زوجها محمود مالك، إذ ظهر الثنائي في إطلالة شتوية بملابس كاجوال.

اعتزال حنان ترك

تعود الفنانة المعتزلة حنان ترك، إلى التفاعل مع السوشيال ميديا مجددًا وبالتحديد موقع إنستجرام، الذي سبق وقامت بغلقه وحجب جميع صورها الشخصية، ما أدى إلى فتح باب التكهنات حول عودتها من جديد لمجال التمثيل، بعدما توقفت في السنوات الثماني الماضية عن الظهور على الشاشة، فيما عدا محاولات قليلة مع مسلسلات كرتونية أو إذاعية، والمشاركة بصوتها فقط.

وتتلقى حنان ترك، منذ فترة عروضًا جادة للعودة للتمثيل، للمنافسة في دراما رمضان 2021، خصوصًا أنها تعد نجمة من طراز مختلف، ولها جمهورها ومعجبيها في كل أنحاء الوطن العربي.

وشاركت حنان في أعمال فنية خلال سنوات الاعتزال، لكنها اقتصرت على الظهور بصوتها فقط، فقد تعاونت عام 2013 في مسلسل الرسوم المتحركة "كليم الله"، وبعدها مسلسل "الإمام البخاري" عُرض قبل عامين، وكانت آخر تجاربها الإذاعية مسلسل "النداهة" مع الفنان هاني عادل ولبنى ونس، لكنه لم يُعرض بعد.

وتعيش حنانة ترك حالة من النشاط الافتراضي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وباتت تتواصل على غير العادة مع زملائها الفنانين في أبرز المناسبات وتُشارك جمهورها أيضًا، كان آخرها مطالبة متابعيها بالدعاء بشأن تخطي أزمة فيروس كورونا.

ما بين التهاني والتعزية، صار لحنان ترك حضور على صفحات الفنانين، لعلّ أبرزها مُباركة الفنانة يسرا بعد التأكد من سلبية مسحة كورونا، وأخرى خاصة بتعزيتها في الفنانة رجاء الجداوي، الأمر الذي يُشير لعودتها إلى الساحة خلال الفترة المُقبلة وبشكلٍ تدريجي.