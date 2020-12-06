من نيكول سابا لـ كيم كاردشيان.. حكايات أمينة مع تغير شكلها المستمر

علاقات و مجتمع

قبل احتراف الفنانة أمينة الغناء، ظهرت لأول مرة في مسرحية "أصل وخمسة"، مع الفنان محمد نجم، والفنانة ميمي جمال، منذ 26 عامًا، إذ تعد التجربة الأولى بحياتها في عالم المسرح، وكانت أنحف مما عليه حاليًا وبوجه نحيل.

لكن الشيء الوحيد الذي احتفظت به الفنانة أمينة، هو حركات يديها الراقصة، إذ إنها ما زالت تؤديها حتى الآن، منذ أن أدتها في أغنية "الحنطور".

ويصادف اليوم 6 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة أمينة الـ43، ويُقدم "هُن" لقطات من حياتها خلال السطور التالية.

الوش متضربش فيه مسمار

تغير شكلها بصورة ملحوظة ومثيرة للجدل، إذ أعجزت الجمهور على التعرف عليها في السنوات الأخيرة، بعدما تغير شكل شفتيها ومنطقة أنفها، ليتحدث البعض، عن قيامها بعمليات تجميل، قبل أن تؤكد خلال استضافتها ببرنامج "شيخ الحارة"، أنها أجرت عملية تجميل واحدة فقط في أسنانها، وعقبت ساخرة: "الوش ده متضربش فيه مسمار".

ونفت أمينة، إجراء أي عمليات بوجهها، أو حتى حقن "البوتوكس"، مشيرة إلى أن التغيير الذي يلاحظه البعض في ملامحها في الوقت الحالي، بفضل المكياج ليس أكثر.

تشبيهها بنيكول سابا وكيم كرديشيان

ظهرت أمينة، بفستان طويل ذو أكمام طويلة، ومزود بورود، واختارت تسريحة شعر "كيرلي"، ووضع مكياج "جرئ"، إذ لاحظ متابعيها تغير ملامح وجهها، وحينها انهالت عليها التعليقات بتشبيهها بالفنانة الإماراتية أحلام الشمسي، وآخرين شبهوها بالفنانة نيكول سابا، بسبب تغير شكلها بصورة كبير.

وفاجأت أمينة، جمهورها مرة أخرى، بتغير ملامح شكلها بشكل ملحوظ للغاية، حينما ظهرت أثناء جلسة تصوير لها بإطلالة مختلفة وراقية، مرتدية فستانًا أبيضًا سادة يصل إلى ركبتيها وبأكمام، واعتمدت في تصفيف شعرها على ربطة من الخلف فقط، كما انتعلت حذاء بكعب عال لونه فضي لامع، على طريقة نجمة تلفزيون الواقع "كيم كاردشيان".

يذكر أن أمينة متزوجة من رجل الأعمال علاء فتحي، منذ عام 2012، ولديها منه طفلين هما يوسف وعمر.