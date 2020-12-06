صور.. ميرهان حسين تحتفل بالكريسماس بفستان أسود جرئ

لايف ستايل

شاركت الفنانة ميرهان حسين متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة لها خلال احتفالها بالكريسماس.

وظهرت "ميرهان"، وهي بجوار شجرة الكريسماس، وهي مرتدية فستان أسود جرئ، مكشوفا من الصدر والساق كما أنه جاء دون أكتاف، وحرصت "ميرهان" على غلق تعليقات متابعيها.

ولم تكن المرة الأولى التي تغلق فيها "ميرهان" تعليقات المتابعين، إذ سبقها عدد من الصور والإطلالات التي حرصت خلالها الفنانة الشابة على غلق التعليقات.

كانت الفنانة ميرهان حسين احتفلت بعيد ميلادها، الذي يوافق 28 أكتوبر، ونشرت وقتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، صور من الحفل، التي أظهرت شقيقتها "نادين"، وهي تحملها، وفي صور أخرى لطفل من أقاربها يحملها هو الآخر، وعلقت على إحدى الصور: "هو إيه الاحتفال العجيب ده؟".

وشاركت حسين كضيفة شرف في مسلسل "رجالة البيت"، الذي عرض في رمضان الماضي 2020، وكان من بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وبيومي فؤاد، وإخراج أحمد الجندي.

واعتادت الفنانة ميرهان حسين، مشاركة متابعيها بصورها، وكانت آخر جلسات التصوير التي خضعت لها، حين ظهرت بفستان قصير متداخل الألوان، واعتمدت على الشعر الملموم للخلف، ولم تتكلف في وضع مساحيق التجميل، ومن الناحية الجمالية حرصت على اقتناء الاكسسوارت الهادئة، مرتدية قرط رقيق.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على جلسة التصوير التي خضعت لها، بعبارة من أغنية "عود البطل"، للمطرب حسن شاكوش وعمر كمال، قائلةً "فراولة الحتة".

ولاقت الجلسة التي خضعت لها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم مع إطلالتها، وحصدت ما يقرب من 64 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها "فراولة الجمهورية، الجمال المصري على أصوله، فراولة لابسة فراولة، ملامحك طفولية أوي، عود البطل ملفوف".