أشرف عبدالباقي: أنا زوج دمي خفيف وكتوم نوعا ما.. وهذه وصيتي لأولادي

علاقات و مجتمع

قال الفنان أشرف عبدالباقي، إن زيجته الأولى لم تكن من خلال "زواج صالونات"، وفكرتها أصبحت قديمة، ولكنها كانت اختياره، والزواج معها استمر لعامين فقط "محصلش نصيب إني أكمل بس الحمد لله العلاقة كويسة"، لافتا إلى أنه رُزق منها بطفل، ويعيش حاليا مع والدته، ويبلغ من العمر 27 عاما.

وأضاف "عبدالباقي"، خلال لقاء ببرنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أن صديقة مشتركة هي من عرفته بزوجته الحالية "نادية" من خلالها، حيث تقابلا في المسرح كمتفرجة، وأعجبت بأدائه ثم تحدثا والتعرف عليها، ثم التقدم لخطوبتها، وحدث الزواج.

وأشار إلى أنه وجد في "نادية" الأسرة والبيت والاستقرار، وهي جادة في الأمور التي تستلزم الجدية، وهناك مساحة للهزار أيضا، "أنا زوج دمي خفيف وكتوم نوعا ما"، وما يزعجها عندما يكون مرهقا في بعض الأحيان في العمل ولا يفصح عن ذلك، والذهاب للطبيب دون علمها.

ولفت إلى أن صعوبة تربية البنات تظهر عندما يكبرن، حيث مشاكلهن تكون مختلفة، "مشاكلهم وهم صغيرين كانت ممتعة، بيتخانقوا مع بعض على لعبة أو نومة بس لما بيكبروا بيدخلوا في مراحل تانية ومتطلبات تانية وقربهم من أمهم بتكون أكبر".

وأكد أنه لن يجبر بناته هدى 21 سنة، ونور 23 سنة، وزينة 25 سنة، على الزواج، خاصة أن كل واحدة منهن لديها شخصية، لافتا إلى أن ابنته الكبرى درست علوم إنسان في الجامعة الأمريكية ثم درست الطبخ لأنها تحب ذلك، "كنت نفسي تنجح في حاجة هي بتحبها، وكل واحدة اختارت مجالها".

وتابع: "علمتهم كل واحد يجيب حاجة واحدة واحنا بنشتري ميجبوش حاجتين تلاتة، ولما يجوا يدلعوا ويقولوا طب ممكن حاجة كمان أقولهم لأ احنا اتفقنا من الأول، أنا قادر الحمد لله أجيبلهم بس فكرة إن مش كل حاجة متاحة وسهلة".

وأكد أن علاقة بناته الثلاثة بأبنه مترابطة، ويتواصلون مع بعضهم البعض، وفي بعض الأحيان يخرجون، "أحمد دايما بيعتمد على نفسه ومتربي بشكل كويس، وتربيته تنسب لوالدته، وعلاقتي به كويسة أوي، وبوصيه ياخد باله من نفسه ومن ولدته وأخواته، وأوصي بناتي بأنهم يعتمدوا على نفسهم عشان لما يتجوزوا يبقى كل واحدة فيهم ليها كيانها ومتعتمدش على جوزها فقط".