عائلة رضوى تتبنى 5 قطط: "مانقدرش نعيش من غيرهم"

علاقات و مجتمع

"تونة وملبن وتوتا وتيمو وبقلظ".. خمس قطط تعيش جميعا في بيت رضوى هجرس، التي اختارت لها هذه الأسماء بمساعدة والدتها التي قررت أن تصبح القطط ضمن أفراد عائلتها الصغيرة، ترعاهم كأبنائها لا تفرق بينهم وبين أولادها في المحبة والمعاملة: "أمي بتحب زيي أنا وأخويا وكلهم جبناهم من الشارع وعالجناهم" بحسب رضوى.

تحكي "رضوى"، أنها كان لديها فوبيا من القطط ولكن حب والدتها الشديد لهم جعلها تكسر هذا الخوف ويتحول لحب أيضا، مؤكدة أنها جمعت معظم هذه القطط من الشارع وكانت بصحة سيئة واحتاجت لرعاية طبية استمرت لأسابيع.

"لاقينا تونة في الشارع قاعدة في كبوت عربية رجليها وبطنها محروقة كشفنا عليها والدكتور كان هيبتر رجليها لكن قدرنا نعالجها فترة طويلة عشان نحافظ عليها وكانت بتاخد 20 حقنة في الأسبوع" لافتة إلي أن هذه القطة بالتحديد متعلقة بوالدتها لا تنام إلا في حضنها ولا تجلس في البيت إلا بجوارها: "أي مكان فيه ريحة ماما هتلاقي تونة فيه".

لكل فرد من العائلة قط يفضله عن البقية يسأل عنه في غيابه وينتظره على الباب ويلتف حوله إذا جلس: "تيمو بيحب بابا جدا ولو سافر بحكم شغله يزعل منه وبيفضل قاعد على راسه وبيلعب معاه"، مؤكدة ان والديها لا يفرقان في المعاملة ولا المحبة بينها وبين القطط الخمسة وشقيقها أيضا: "بابا وماما بيحبوهم زي أنا وأخويا ويمكن أكتر".