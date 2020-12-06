كندة علوش: في بنات بتعاكس زوجي واللي بتاخدها الحماسة بتلاقى مني كلمة

علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة كندة علوش عن الشائعات التي تعرضت لها بعد زواجها من الفنان عمرو يوسف، قائلة: "أنا مش أكبر من عمرو إحنا في نفس السن وهو أكبر شوية، كمان قالوا في الشائعات إزاى هيتجوز واحدة عندها عيال أنا معنديش أي عيال قبل عمرو عندى بنتى اسمها حياة من عمرو بس".

كما تحدثت "كندة" خلال استضافتها ببرنامج "أبلة فاهيتا" والذى يذاع على قناة ON E عن عمليات التجميل التي ترددت أنها خضعت لها، مؤكدة أنها صورة عادية واستخدمت فيها فلتر إنستجرام، وعن تعاملها مع جمهور ومعجبات الفنان عمرو يوسف أوضحت "كندة" أن "المعجبة المؤدبة أنا مؤدبة معاها وفي بنات بتعاكسه على السوشيال ميديا، لكن بقى المعجبة اللى بتشوفه واحنا خارجين وتأخذها الحماسة أوى بتلاقى كلمة منى".

يذكر أنه خلال الشهر الماضي وجهت الفنانة كندة علوش عبر حسابها الخاص بـ"تويتر" رسالة إلى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الخاص بـ"تويتر"، مؤكدة أن تداعيات فيروس كورونا حول العالم تؤكد أن جميعنا نمر بوقت صعب وبالأخص على الأطفال.

وقالت "كندة" في تغريدتها: "الوقت اللي عم نمر فيه صعب جداً، بس هو أكيد أكثر صعوبة على الأطفال، اللي تغير كل شكل حياتهم وصار مفروض عليهم البقاء بالبيت وعدم ممارسة نشاطاتهم، أو اللعب مع أقرانهم، أو الذهاب للمدرسة، للأطفال قدرة رهيبة على التأقلم بس ما لازم نظلمهم معنا، اهتمو بأطفالكم دلعوهم تحملوهم ولاتحملوهم فوق طاقتهم".

وأضافت "كندة"، قائلة: "بسبب الضغوط الاقتصادية والنفسية اللي عم يمر فيها معظم الناس بكل العالم وببلادنا عم تزداد حالات العنف الأسرى ضد الأطفال.. الأطفال ضحايا عم يعيشوا ظرف صعب مثل اللي يمروا فيه أهاليهم وأصعب، مش ذنبهم يستحملوا سوء معاملة أو ضغط أو عنف، احتضنونهم واستمعوا لهم واستحملوهم ولاتحملوهم فوق طاقتهم".