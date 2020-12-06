طريقة عمل هوت شوكليت في المنزل 

الهوت شوكليت، واحد من أشهى المشروبات الساخنة التي يفضلها الكثيرون خلال فصل الشتاء، لمذاقه المميز، ومد الجسم بالطاقة والسكريات اللازمة. وإليكِ طريقة تحضيره في المنزل بمذاق مميز، وطريقة سهلة وسريعة. المكونات ملعقة كاكاو مارشملو أبيض ملعقة كبيرة زبدة حليب طريقة عمل هوت شوكليت ضعي الحليب على النار، ثم ضعي فيه السكر والكاكاو. أذيبي الشكولاتة والزبدة على حمام بخار، ثم الإضافة للحليب على النار. قلبي المكونات جيدًا حتى تغلي تمامًا، ثم قدميها في أكواب التقديم. ضيفي المارشميللو الأبيض بالمشروب وعلى الوجه.

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