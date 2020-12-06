تنمر واعتذار ومقاضاة.. تفاصيل أزمة مي العيدان وأحمد بدير

علاقات و مجتمع

جملة مسيئة كانت بداية الأزمة بين الإعلامية الكويتية مي العيدان والفنان أحمد بدير، إذ تنمرت عليه، ليقرر الفنان مقاضاتها، وهو الأمر ذاته الذي اتخذته الإعلامية الكويتية.

ويرصد "هن" تفاصيل الأزمة بين الفنان أحمد بدير والإعلامية مي العيدان.

عبارات تنمر

في أواخر شهر نوفمبر الماضي، نشرت "مي" صورة للفنان أحمد بدير برفقة ابنته "سارة"، لتصفها بـ"صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته (...)"، فهي كعادتها إذ اعتادت التنمر على المشاهير.

وتعرضت وقتها "مي" لهجوم واسع بين المتابعين "ليه بتتنمري عليه" "المفروض يرفع عليكي قضية" "أسلوبك وحش".

ابنة أحمد بدير: أبويا قمر

وفي اليوم التالي، رد "سارة" على وصلة تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان، إذ نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان (الإعلامية!)...أنا أسمع عن حضرتك طبعًا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين".

وتابعت: "حابة أوضحلك كام حاجة كدة، أولًا أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمى عليه نص كلمة وأعتقد إنك شوفتي ده، كفاية في هجوم الوطن العربى كله عليكي اللي أنا نفسي تفاجأت بيه وبشكر كل الناس إللي ردت غيبتنا".

وأكملت: "ثانيا، لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة (مع احترامي لكل الفنانين طبعا)، وثالثًا أبويا اللي حضرتك بتغلطى فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله وحضرتك غلطتى فأنا أكيد مش هسكت، وأخيرا أنا أبويا زي القمر ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كدة".

أحمد بدير يقاضي مي العيدان

ولم يقف "أحمد" مكتوف الأيدي إذ قرر مقاضاة "مي"، وأصدر أشرف عبدالعزيز محامي الفنان أحمد بدير، بيان جاء فيه: "يعلن مكتب الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض بصفته محامي الفنان القدير أحمد بدير، بأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، نحو ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية في حق الفنان القدير أحمد بدير بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقيام معظم المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا بنقل هذه الكلمات التي تمثل تنمرا وسبا في حق الفنان القدير أحمد بدير".

مي العيدان تعتذر لأحمد بدير

وقبل أيام قليلة، فاجأت الإعلامية مي العيدان، متابعيها، باعتذارها للفنان أحمد بدير، وطالبته بالاستمرار في مقاضتها، إذ نشرت عبر حسابها على "إنستجرام" مقطع فيديو قالت من خلاله: "سمعت صوته امبارح وكان متألم جدًا وحزين.. أنت راجل كبير وحقك عليّا".

وتابعت "مي" إنها لا ترغب أن يتنازل أحمد بدير، عن الدعوى التي قدّمها ضدها بعدما مارست التنمر بحقه، متابعة: "كمل في قضاياك عادي، حتى لو قدمت 15 قضية، بس أنا أخاف من الله عشان إحنا عايشين في زمن وباء، وخايفة أموت وأقابل ربنا وأنا عندي خصوم أو فيه ناس جرحتها".

رغم اعتذارها.. مي العيدان تقاضي أحمد بدير

ورغم اعتذار الإعلامية الكويتية مي العيدان، للفنان أحمد بدير، لكنها قررت عدم إنهاء أزمة، إذ اتخذت خطوتها في رفع قضية ضد الفنان أحمد بدير.

وذكرت "مي" عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أعلن أنا مي العيدان إني وكلت المحامي بدر باقر برفع قضية سب وقذف ضد الفنان أحمد بدير بعد ظهوره بلقاء صوتي بإحدى القنوات وبأحد البرامج أساء لي ونعتني بالحالة الشاذة وشكك بجنسيتي عندما قال هذا إذا كانت كويتية أصلا وأنا أقول سوف ترى جنسيتي التي شككت فيها بالنيابة العامة وبينا القضاء".