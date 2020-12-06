كتب: هن - 01:05 ص | الأحد 06 ديسمبر 2020

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل طعمية القرنبيط، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل طعمية القرنبيط قرنبيط مسلوق دقيق كمون ناعم شبت كزبرة جافة ناعمة بيكنج بودر نشا ثوم مفروم بصل مفروم بقدونس كزبرة خضراء بيضة ملح فلفل أسود زيت سمسم للتقديم خبز مخلل طريقة عمل طعمية القرنبيط في الكبة يخلط البصل والثوم يضاف القرنبيط مع 2 ملعقة كبيرة من النشا، و2 ملعقة كبيرة من الدقيق يضاف الشبت، البقدونس، بيكنج بودر، وجميع التوابل تفرم جميع المكونات في الكبة حتى تتشكل عجينة تشكل على شكل أقراص طعمية يغمر الوجه بالسمسم مع الكزبرة تقلى في زيت غزير وساخن

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