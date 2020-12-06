محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي تألقت الفنانة مريهان حسين بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستاناً طويلا باللون الأسود، بقصة الكب جريئة، وتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة. ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وحذاء باللون الأسود. وارتدت إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة متدلية، وخاتم ومجموعة من الأساور. واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي الفرعوني، مع أحمر شفاه نيود، واختارت تصفيفه الشعر المرفوع والمنسدل للخلف.

كانت هذه تفاصيل خبر مريهان حسين بفستان جريء ومكياج فرعوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.