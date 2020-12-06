سيرين عبد النور بإطلالة كاجوال ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

طلت الفنانة سيرين عبد النور وهي ترتدي جاكيت جينيز غامق ممزوج باللوني البيبي بلو والموف من أعلى وأسفله شميز باللون الأبيض، وبنطلون جينز غامق، من دار الأزياء العالمية ديور، وذلك جاء من خلال ما نشرته على حسابها الشخصي " إنستجرام".

واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، وتركت شعرها منسدلا.

ونسقت سيرين مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت إكسسوارات حيوية أنيقة.