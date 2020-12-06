"متنوعة وجريئة".. إطلالات نجمات الفن في رابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

حرصت نجمات الفن على الظهور بأحسن صورة، وتنوعت الإطلالات في اليوم الرابع لمهرجان القاهرة السينمائي ما بين الأنيقة والجريئة.

وفي التقرير التالي، جمعنا لكم أبرز إطلالات نجمات الفن في اليوم الرابع لمهرجان القاهرة السينمائي:

_ داليا مصطفى:

ارتدت داليا فستانا قصيرا باللون الأبيض، بقصة الكب، وبدون أكمام، و نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

_ إيمان العاصي:

ارتدت إيمان فستاناً طويلاً، باللون الأسود، من قماش الشيفون الشفاف، بقصة صدر على شكل حرف V، بدون أكمام، واعتمدت تصفيفة الشعر ذيل حصان، مع ماكياجًا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون الترابية السموكي، وأحمر شفاه نيود.

_ ميساء مغربي:

تالقت الفنانة ميساء مغربي على السجادة الحمراء خلال حضورها اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي، وارتدت ميساء فستانا من الجلد مزيج بين اللوني الأبيض والأسود، بأكمام طويلة منفوخة.

_ نورهان منصور :

ارتدت نورهان فستاناً طويلا باللون الأسود، بقصة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون، وتركت شعرها منسدلا.