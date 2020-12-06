نورهان منصور تتألق بالأسود في رابع أيام مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي
تصوير_ محمود عبد الناصر
تألقت الفنانة نورهان منصور على الريد كاربت في اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي.
ارتدت نورهان فستاناً طويلا باللون الأسود، بقصة الكم الواحد.
واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون، وتركت شعرها منسدلا.
وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
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