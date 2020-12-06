داليا مصطفى بفستان قصير في رابع أيام مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي

تصوير-محمود عبد الناصر

طلت الفنانة داليا مصطفى على السجادة الحمراء لليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي.

وارتدت داليا فستانا قصيرا باللون الأبيض، بقصة الكب، وبدون أكمام.

نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.