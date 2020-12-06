الامارات | الألعاب النارية تضيء سماء أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب النارية تضيء سماء أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاءت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سماء العاصمة احتفالاً باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، من خلال ثلاثة عروض مبهرة للألعاب النارية، توزعت على جزيرة الريم ومنطقتَي الكورنيش والوثبة. وعملاً بالجهود التي تقودها الإمارة في تطبيق عدد من التدابير الوقائية الصارمة لمكافحة جائحة «كوفيد-19»، استمتع المواطنون والمقيمون بمشاهدة عرض الألعاب النارية في منطقة الكورنيش بسلامة وأمان وراحة، من منازلهم مباشرة عبر قناتَي أبوظبي والإمارات، ومنصة برق الإمارات على تطبيق «إنستغرام»، وعرض الألعاب النارية في جزيرة الريم عبر صفحة «أبوظبي كالندر» على تطبيق «إنستغرام»، كما تمكن الجمهور في منطقة الوثبة من متابعة الألعاب النارية من نوافذ وشرفات منازلهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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