الامارات | العثور على رأس مقطوع لنمر في حديقة مزيفة

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على رأس مقطوع لنمر في حديقة مزيفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثرت السلطات التايلاندية على رأس مقطوع عائد لنمر خلال عملية في حديقة حيوانات مزيفة على الحدود مع لاوس، تشتبه في أنها تابعة لشبكة غير قانونية للاتجار بالأجناس البرية. وضبطت السلطات خمسة نمور حية في حديقة «موكدا تايغر بارك آند فارم»، إضافة إلى أجزاء من جسم حيوانات أخرى، ووُضعت الحيوانات الحية في ملجأ لحماية الحيوانات البرية.

وكان المتنزه الواقع في مقاطعة موكداهان (شمال شرق) قد أعلن قبل خمس سنوات ولادة ستة أشبال، غير أن فحوصاً للحمض النووي أظهرت عدم وجود أي رابط بين النمور الخمسة التي عُثر عليها حية أو الحيوان السادس المقطوع الرأس، مع حيوانات أخرى في المتنزه.

وتدفع هذه النتائج إلى الاعتقاد بأن هذه الحديقة المزيفة كانت تُستخدم موقعاً لاحتجاز الحيوانات البرية بعد تهريبها من لاوس وفيتنام.

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